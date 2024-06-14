Киев ответил на манипулятивные заявления путина

https://racurs.ua/n196319-kiev-otvetil-na-manipulyativnye-zayavleniya-putina.html

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МЗС України 14 червня прокоментувало чергову заяву російського диктатора путіна по «мир з Україною».

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У Міністерстві закордонних справ наголошують, що такий варіант завершення війни підриває основи міжнародного правопорядку та Статуту ООН. путін спеціально зробив заяву напередодні Глобального саміту миру, аби завадити участі лідерів і країн.

Абсурдною є спроба путіна, який спланував, підготував та втілив разом зі своїми спільниками найбільшу збройну агресію в Європі з часів Другої світової війни, виставити себе в ролі миротворця та висувати варіанти завершення розпочатої ним війни, які підривають основи міжнародного правопорядку та Статуту ООН, — йдеться у заяві українського МЗС.

Як заявили у Києві, усі озвучені путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви і нічого нового в цих чергових заявах немає. Водночас показовим, на думку дипломатів, є час їхнього озвучення.

Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру у Швейцарії, путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому саміті. Поява заяв путіна саме за день до початку саміту свідчить про те, що рф боїться справжнього миру.