Это то же, что делал Гитлер - Зеленский о новом ультиматуме путина

https://racurs.ua/n196325-eto-to-chto-delal-gitler-zelenskiy-o-novom-ultimatume-putina.html

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Президент України Володимир Зеленський назвав дії кремлівського диктатора владіміра путіна «новим нацизмом», а заяви щодо перемовин — ультиматумами, яким не можна довіряти.

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Це те саме, що робив Гітлер, — сказав глава держави в інтерв’ю італійському медіа SkyTG24, повдіомляє прес-служба Банкової.

Також Зеленський зазначив, що раніше путін говорив про Крим і Донбас, а зараз — уже про чотири українські регіони, тому «замороженого конфлікту не буде».