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Это то же, что делал Гитлер - Зеленский о новом ультиматуме путина
Это то, что делал Гитлер — Зеленский о новом ультиматуме путинаhttps://racurs.ua/n196325-eto-to-chto-delal-gitler-zelenskiy-o-novom-ultimatume-putina.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський назвав дії кремлівського диктатора владіміра путіна «новим нацизмом», а заяви щодо перемовин — ультиматумами, яким не можна довіряти.
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Це те саме, що робив Гітлер, — сказав глава держави в інтерв’ю італійському медіа SkyTG24, повдіомляє прес-служба Банкової.
Також Зеленський зазначив, що раніше путін говорив про Крим і Донбас, а зараз — уже про чотири українські регіони, тому «замороженого конфлікту не буде».
Президент України 14 червня вже прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру
Головні питання, які лідери будуть обговорювати: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей. У Саміті візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій.
Спроби путіна виставити себе миротворцем є абсурдом, — так в українському МЗС пояснили, що заяви очільника Кремля про переговори напередодні Саміту миру зроблені для того, щоб ввести в оману міжнародну спільноту та завадити участі країн в саміті.
Про це йдеться у пресрелізі відомства.
Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що рф не має бажання припиняти війну, а висунуті путіним пропозиції говорять про «нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії».
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