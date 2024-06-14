FPV поджег БМП, сбросы уничтожили пехоту – 43 бригада эффектно остановила десант россиян

https://racurs.ua/n196326-fpv-podjeg-bmp-sbrosy-unichtojili-pehotu-43-brigada-effektno-ostanovila-desant-rossiyan-video.html

Ракурс

43 бригада ефектно зупинила десант росіян на Харківщині.

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Пілоти 43-ї ОМБр та розвідувальної ударної групи «ГОРА» влаштували окупантам пекло під час ворожого наступу поблизу Іванівки.

Спочатку FPV підпалив БМП, згодом скиди знищили піхоту.