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FPV поджег БМП, сбросы уничтожили пехоту – 43 бригада эффектно остановила десант россиян

FPV поджег БМП, сбросы уничтожили пехоту — 43 бригада эффектно остановила десант россиян (ВИДЕО)

14 июн 2024, 19:41
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43 бригада ефектно зупинила десант росіян на Харківщині.


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Пілоти 43-ї ОМБр та розвідувальної ударної групи «ГОРА» влаштували окупантам пекло під час ворожого наступу поблизу Іванівки.

Спочатку FPV підпалив БМП, згодом скиди знищили піхоту.

Ворожі штурмовики не дійшли до нашої піхоти, і це головне в нашій роботі! — написали бійці групи Hora.

Источник: Ракурс


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