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В "Укрэнерго" предупредили, что ситуация с электричеством на следующей неделе усложнится

В «Укрэнерго» предупредили об ухудшении ситуации с электричеством на следующей неделе

14 июн 2024, 20:40
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Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що наступного тижня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього.


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Кудрицький у розмові з УП підкреслив, що уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори: прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки і виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

В Укренерго 14 червня сказали, що в суботу графіки відключення застосовуватимуть з 8 до 23 години.

Причиною називають знижену роботу сонячних електростанцій через хмарність та ремонт чергового атомного енергоблока.

Источник: Ракурс


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