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В "Укрэнерго" предупредили, что ситуация с электричеством на следующей неделе усложнится
В «Укрэнерго» предупредили об ухудшении ситуации с электричеством на следующей неделеhttps://racurs.ua/n196328-v-ukrenergo-predupredili-ob-uhudshenii-situacii-s-elektrichestvom-na-sleduuschey-nedele.htmlРакурс
Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що наступного тижня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього.
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Кудрицький у розмові з УП підкреслив, що уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори: прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки і виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.
В Укренерго 14 червня сказали, що в суботу графіки відключення застосовуватимуть з 8 до 23 години.
Причиною називають знижену роботу сонячних електростанцій через хмарність та ремонт чергового атомного енергоблока.
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