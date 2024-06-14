В "Укрэнерго" предупредили, что ситуация с электричеством на следующей неделе усложнится

https://racurs.ua/n196328-v-ukrenergo-predupredili-ob-uhudshenii-situacii-s-elektrichestvom-na-sleduuschey-nedele.html

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Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що наступного тижня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього.

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Кудрицький у розмові з УП підкреслив, що уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактори: прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки і виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

В Укренерго 14 червня сказали, що в суботу графіки відключення застосовуватимуть з 8 до 23 години.

Причиною називають знижену роботу сонячних електростанцій через хмарність та ремонт чергового атомного енергоблока.