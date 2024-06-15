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Российские ракетоносители продолжают угрожать Украине, фото: Wikimedia Commons
Четыре ракетоносителя разместила рф в Черном и Азовском морях (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n196335-chetyre-raketonositelya-razmestila-rf-v-chernom-i-azovskom-moryah-infografika.htmlРакурс
У Чорному та Азовському морях станом на 6.40 сьогоднішнього дня, 15 червня, перебувають загалом чотири російські носії крилатих ракет «Калібр».
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.
Зокрема:
- у Чорному морі перебуває один ворожий корабель із загальним залпом до чотирьох «калібрів»;
- в Азовському морі перебувають вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями «калібрів» із загальним залпом до 24 ракет.
Крім того, у Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 12 ракет.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф, прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Чорного моря — вісім суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — вісім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
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