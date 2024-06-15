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Российские ракетоносители продолжают угрожать Украине, фото: Wikimedia Commons

Четыре ракетоносителя разместила рф в Черном и Азовском морях (ИНФОГРАФИКА)

15 июн 2024, 08:29
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У Чорному та Азовському морях станом на 6.40 сьогоднішнього дня, 15 червня, перебувають загалом чотири російські носії крилатих ракет «Калібр».


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.

Зокрема:

  • у Чорному морі перебуває один ворожий корабель із загальним залпом до чотирьох «калібрів»;
  • в Азовському морі перебувають вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями «калібрів» із загальним залпом до 24 ракет.

Крім того, у Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 12 ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф, прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Чорного моря — вісім суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — вісім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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