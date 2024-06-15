Російські ракетоносії продовжують загрожувати Україні, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n196335-chotyry-raketonosiyi-rozmistyla-rf-u-chornomu-ta-azovskomu-moryah-infografika.html

Ракурс

У Чорному та Азовському морях станом на 6.40 сьогоднішнього дня, 15 червня, перебувають загалом чотири російські носії крилатих ракет «Калібр».

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.

Зокрема:

у Чорному морі перебуває один ворожий корабель із загальним залпом до чотирьох «калібрів»;

в Азовському морі перебувають вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями «калібрів» із загальним залпом до 24 ракет.

Крім того, у Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 12 ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф, прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — вісім суден, з них шість продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — вісім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.