Посли Євросоюзу погодили рамки переговорів про вступ в ЄС України та Молдови

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Посли Євросоюзу погодили рамки переговорів про вступ в ЄС України та Молдови.

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Про це повідомили на сторінці головування Бельгії в Раді ЄС у соцмережі X. Там зазначили, що перші міжурядові конференції будуть скликані 25 червня.

Саме вона дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в Європейський Союз.

11 червня на конференції у Берліні президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговори про вступ України до ЄС мають початися до кінця червня.

За її словами, реформи, які проводить Україна, є основою для того, щоб зробити Україну «привабливим майданчиком для інвестицій, для бізнесу», так само як і наблизити її до ЄС.

Вона також повідомила, що перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів буде переведено Україні вже в липні. За її словами, 10% піде на реконструкцію та відновлення, а також великий відсоток — на оборону. Крім цього, в червні Україна отримає 1,9 млрд у межах програми Ukraine Facility.

Для початку переговорів потрібна згода усіх 27 країн-учасниць і саме це стало проблемою, адже Угорщина ігнорує запити Єврокомісії щодо початку переговорів та не надає чіткої відповіді, чи угорські парламентарі за, чи проти.

Натомість дипломати з Будапешту наголошують на тому, що країни південних Балкан, такі як Сербія та Албанія також заслуговують бути членами ЄС. Обидві країни отримали статуси кандидата на вступ у 2012 та 2014 роках відповідно.

Такі дії з боку угорських високопосадовців можна пояснити тим, що Угорщина головуватиме у ЄС з 1 липня, та матиме більше важелів впливу на процес переговорів і вірогідно старатиметься отримати від цього якнайбільше вигоди.

Нагадаємо, що Україна та Молдова отримали статуси кандидатів для вступу у ЄС влітку 2022 року, та з того часу роблять усі потрібні кроки для початку переговорів щодо вступу.