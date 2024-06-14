G7 розкрила деталі кредиту на 50 млрд дол. коштом російських активів

https://racurs.ua/ua/n196333-g7-rozkryla-detali-kredytu-na-50-mlrd-dol-koshtom-rosiyskyh-aktyviv.html

Ракурс

Країни G7 офіційно повідомили, що домовились надати Україні 50 млрд дол. кредиту коштом заморожених активів росії.

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Про це йдеться в офіційному комюніке лідерів групи, яке опублікували увечері 14 червня.

G7 розкрила деталі кредиту на 50 млрд дол. коштом російських активів.

З метою підтримки поточних і майбутніх потреб України в умовах тривалої оборони від росії, G7 розпочне надання Україні позики за Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), щоб до кінця року надати Україні близько 50 мільярдів доларів США додаткового фінансування, — зазначають вони.

Важливо, що позики погашатимуться коштом надзвичайних надходжень від знерухомлених російських суверенних активів.

«Група семи» підтвердила, що активи росії будуть заморожені до припинення нею агресії та відшкодування всіх збитків Україні. Фінансування G7 скеровуватиме на військові, бюджетні потреби України та потреби у відновленні", а відстежувати цей процес буде Міжвідомча координаційна платформа донорів для України.