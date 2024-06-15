Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты строят укрепления вдоль трассы Мариуполь-Донецк, скриншот видео

Рашисты строят укрепления вдоль трассы Мариуполь-Донецк (ВИДЕО)

15 июн 2024, 10:30
999

Російські загарбники будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь — Донецьк на ділянці, де дорога з села Гранітного з'єднується з трасою.


.

Про це сьогодні, 15 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідну карту.

Джерело: Петро Андрющенко

За його словами, Гранітне стає головною логістичною артерією при окупантах в забезпеченні ділянки фронту по точках Волноваха — Вугледар — Курахівський напрям — Донецьк завдяки автомобільному та залізничному мостам.

Позначили на карті (позначка 1 та померанчевий шлях) про який міст мова. Червоним — бажаний маршрут (без моста). Позначка два — де будують укріплення та логістичні розв’язки. (номер два), — зазначив Адрющенко.

Він наголосив, що ці два мости тотально вирішують питання російської логістики з Ростова.

Намалювали для розуміння логістику та позначили ключовий міст. Може він зникне? Було б непогано. Це збільшить логістичне плече майже на 70 км. та збільшить час до 10 годин проходження колони. Бонусом — все побачимо через Маріуполь, — додав радник мера.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров