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Ракурс
Рашисти будують укріплення вздовж траси Маріуполь-Донецьк, скріншот відео

Рашисти будують укріплення вздовж траси Маріуполь-Донецьк (ВІДЕО)

15 чер 2024, 10:30
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Російські загарбники будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь — Донецьк на ділянці, де дорога з села Гранітного з'єднується з трасою.


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Про це сьогодні, 15 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідну карту.

Джерело: Петро Андрющенко

За його словами, Гранітне стає головною логістичною артерією при окупантах в забезпеченні ділянки фронту по точках Волноваха — Вугледар — Курахівський напрям — Донецьк завдяки автомобільному та залізничному мостам.

Позначили на карті (позначка 1 та померанчевий шлях) про який міст мова. Червоним — бажаний маршрут (без моста). Позначка два — де будують укріплення та логістичні розв’язки. (номер два), — зазначив Адрющенко.

Він наголосив, що ці два мости тотально вирішують питання російської логістики з Ростова.

Намалювали для розуміння логістику та позначили ключовий міст. Може він зникне? Було б непогано. Це збільшить логістичне плече майже на 70 км. та збільшить час до 10 годин проходження колони. Бонусом — все побачимо через Маріуполь, — додав радник мера.

Джерело: Ракурс


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