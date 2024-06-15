Рашисти будують укріплення вздовж траси Маріуполь-Донецьк, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n196339-rashysty-buduut-ukriplennya-vzdovj-trasy-mariupol-doneck-andruschenko-video.html

Ракурс

Російські загарбники будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь — Донецьк на ділянці, де дорога з села Гранітного з'єднується з трасою.

.

Про це сьогодні, 15 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідну карту.

За його словами, Гранітне стає головною логістичною артерією при окупантах в забезпеченні ділянки фронту по точках Волноваха — Вугледар — Курахівський напрям — Донецьк завдяки автомобільному та залізничному мостам.

Позначили на карті (позначка 1 та померанчевий шлях) про який міст мова. Червоним — бажаний маршрут (без моста). Позначка два — де будують укріплення та логістичні розв’язки. (номер два), — зазначив Адрющенко.

Він наголосив, що ці два мости тотально вирішують питання російської логістики з Ростова.