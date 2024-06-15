Дводенний Саміт миру стартує у Швейцарії 15 червня

У Швейцарії 15 червня розпочинається Саміт миру, фото: «Корреспондент.net»

https://racurs.ua/ua/n196338-dvodennyy-samit-myru-startuie-u-shveycariyi-15-chervnya.html

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У Швейцарії на курорті Бюргеншток сьогодні, 15 червня, вдень офіційно стартує перший Саміт миру.

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У ньому візьмуть участь 100 делегацій — 92 країн і восьми міжнародних організацій, повідомляє агентство «Укрінформ».

Вчора, 14 червня, ввечері сюди прибув президент України Володимир Зеленський.

Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей, — наголосив Зеленський на своїй сторінці у соціальній мережі X.

Остаточний перелік учасників став відомий лише вчора ввечері — деякі країни, що не визначилися, ухвалили рішення в останній момент. Так, були сумніви щодо присутності: представників Бразилії, ПАР, Індонезії, ОАЕ, котрі зрештою вирішили надіслати своїх представників на рівні посланців;

Індії та Туреччини, котрі будуть представлені на рівні голів МЗС.

Загалом, з 92 країн, котрі візьмуть участь у саміті:

57 будуть представлені главами держав і урядів;

29 — міністрами закордонних справ;

шість — посланцями.

Конференція дасть можливість вперше обговорити на найвищому рівні, як і коли росію можна залучити до цього процесу. Для Швейцарії розробка довгострокового рішення потребує участі обох сторін, — зазначили господарі конференції перед її початком. — Організовуючи цю конференцію, Швейцарія робить перший крок, який має розпочати процес до справедливого та тривалого миру в Україні. Таким чином Швейцарія продовжує свою давню традицію сприяння діалогу.

Безпеку учасників саміту забезпечують близько 4 тис. поліцейських.

Вчора влада Швейцарії оприлюднила перелік учасників саміту.

Джерело: «Укрінформ»