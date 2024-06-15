Дводенний Саміт миру стартує у Швейцарії 15 червня

Дводенний Саміт миру стартує у Швейцарії 15 червняhttps://racurs.ua/ua/n196338-dvodennyy-samit-myru-startuie-u-shveycariyi-15-chervnya.htmlРакурс
У Швейцарії на курорті Бюргеншток сьогодні, 15 червня, вдень офіційно стартує перший Саміт миру.
У ньому візьмуть участь 100 делегацій — 92 країн і восьми міжнародних організацій, повідомляє агентство «Укрінформ».
Вчора, 14 червня, ввечері сюди прибув президент України Володимир Зеленський.
Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей, — наголосив Зеленський на своїй сторінці у соціальній мережі X.
Остаточний перелік учасників став відомий лише вчора ввечері — деякі країни, що не визначилися, ухвалили рішення в останній момент. Так, були сумніви щодо присутності: представників Бразилії, ПАР, Індонезії, ОАЕ, котрі зрештою вирішили надіслати своїх представників на рівні посланців;
Індії та Туреччини, котрі будуть представлені на рівні голів МЗС.
Загалом, з 92 країн, котрі візьмуть участь у саміті:
- 57 будуть представлені главами держав і урядів;
- 29 — міністрами закордонних справ;
- шість — посланцями.
Конференція дасть можливість вперше обговорити на найвищому рівні, як і коли росію можна залучити до цього процесу. Для Швейцарії розробка довгострокового рішення потребує участі обох сторін, — зазначили господарі конференції перед її початком. — Організовуючи цю конференцію, Швейцарія робить перший крок, який має розпочати процес до справедливого та тривалого миру в Україні. Таким чином Швейцарія продовжує свою давню традицію сприяння діалогу.
Безпеку учасників саміту забезпечують близько 4 тис. поліцейських.
Вчора влада Швейцарії оприлюднила перелік учасників саміту.
Джерело: «Укрінформ»