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Ракурс
Масштабну пожежу ліквідували на Київщині, фото: ДСНС

На Київщині за три доби загасили масштабну пожежу після російського обстрілу — ДСНС (ФОТО)

15 чер 2024, 09:29
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На Київщині сьогодні, 15 червня, о 7.21 було ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла внаслідок російської збройної агресії в ніч на 12 червня.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Масштабну пожежу ліквідували на Київщині, фото: ДСНС

Нагадаємо, Київська область в ніч на 12 червня була атакована російськими дронами та ракетами. Внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа на промисловому обʼєкті, до гасіння якої долучалися понад 200 рятувальників та 90 одиниць техніки, а також чотири пожежні потяги.

Джерело: Ракурс


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