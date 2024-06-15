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Ракурс
Російські загарбники втратили вже понад 525 тис. осіб, фото: ТАСС

Російська армія за добу втратила 1090 осіб (ІНФОГРАФІКА)

15 чер 2024, 08:57
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 525 тис. 150 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 90 осіб. Про це сьогодні, 15 червня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 956 танків;
  • 15 тис. 263 бойові броньовані машини;
  • 13 тис. 855 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 103 одиниці РСЗВ;
  • 853 одиниці засобів ППО;
  • 359 літаків;
  • 326 гелікоптерів;
  • 11 тис. 148 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 293 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 18 тис. 911 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 322 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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