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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 525 тис. 150 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 90 осіб. Про це сьогодні, 15 червня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 7 тис. 956 танків;
- 15 тис. 263 бойові броньовані машини;
- 13 тис. 855 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 103 одиниці РСЗВ;
- 853 одиниці засобів ППО;
- 359 літаків;
- 326 гелікоптерів;
- 11 тис. 148 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 293 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 18 тис. 911 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 322 одиниці спеціальної техніки.
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