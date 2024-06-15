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Масштабный пожар ликвидировали в Киевской области, фото: ГСЧС

На Киевщине за трое суток потушили масштабный пожар после российского обстрела — ГСЧС (ФОТО)

15 июн 2024, 09:29
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На Київщині сьогодні, 15 червня, о 7.21 було ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла внаслідок російської збройної агресії в ніч на 12 червня.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Масштабну пожежу ліквідували на Київщині, фото: ДСНС

Нагадаємо, Київська область в ніч на 12 червня була атакована російськими дронами та ракетами. Внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа на промисловому обʼєкті, до гасіння якої долучалися понад 200 рятувальників та 90 одиниць техніки, а також чотири пожежні потяги.

Источник: Ракурс


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