На Киевщине четыре пожарных поезда привлекли к ликвидации пожара после утренней атаки рф

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Последствия российской утренней воздушной атаки, фото: ГСЧС Киевщины
На Киевщине четыре пожарных поезда привлекли к ликвидации пожара после утренней атаки рфhttps://racurs.ua/n196261-na-kievschine-chetyre-pojarnyh-poezda-privlekli-k-likvidacii-pojara-posle-utrenney-ataki-rf.htmlРакурс
На Київщині станом на 17.00 триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії рф.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
На місці працюють 226 чоловік особового складу, 91 одиниця техніки, чотири пожежні потяги, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, Київська область в ніч на сьогодні, 12 червня, була атакована російськими дронами та ракетами. Внаслідок падіння уламків сталася пожежа на промисловому обʼєкті.
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