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Ракурс
Последствия российской утренней воздушной атаки, фото: ГСЧС Киевщины

На Киевщине четыре пожарных поезда привлекли к ликвидации пожара после утренней атаки рф

12 июн 2024, 20:24
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На Київщині станом на 17.00 триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії рф.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На місці працюють 226 чоловік особового складу, 91 одиниця техніки, чотири пожежні потяги, — вказано в повідомленні.

Наслідки російської ранкової повітряної атаки, фото: ДСНС Київщини

Нагадаємо, Київська область в ніч на сьогодні, 12 червня, була атакована російськими дронами та ракетами. Внаслідок падіння уламків сталася пожежа на промисловому обʼєкті.

Источник: Ракурс


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