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Взрывоопасные предметы обнаружили в Киевской области 12 июня, фото: полиция Киевской области

На Киевщине после атаки рф обнаружили опасные фрагменты кассетных боеприпасов (ФОТО)

12 июн 2024, 20:01
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На Київщини після чергового російського обстрілу сьогодні, 12 червня, вранці були виявлені фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів.


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Про це повідомляє прес-служба поліції Київщини.

Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю і здоровʼю людини та можуть здетонувати від найменшого руху, — наголошують у поліції. — Тож поліцейські радять утриматись від відвідування місць поблизу обстрілу та негайно інформувати профільні служби у разі виявлення підозрілих предметів: категорично забороняється торкатися предмета та пересувати його.

Наразі фахівці проводять перевірку та дослідження на наявність подібних фрагментів.

Вибухонебезпечні предмети виявили на Київщині 12 червня, фото: поліція Київської області

Нагадаємо, у ДСНС попереджають, що рашисти використовують для дистанційного мінування території України кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5.

Источник: Ракурс


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