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Взрывоопасные предметы обнаружили в Киевской области 12 июня, фото: полиция Киевской области
На Киевщине после атаки рф обнаружили опасные фрагменты кассетных боеприпасов (ФОТО)https://racurs.ua/n196260-na-kievschine-posle-ataki-rf-obnarujili-opasnye-fragmenty-kassetnyh-boepripasov-foto.htmlРакурс
На Київщини після чергового російського обстрілу сьогодні, 12 червня, вранці були виявлені фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Київщини.
Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю і здоровʼю людини та можуть здетонувати від найменшого руху, — наголошують у поліції. — Тож поліцейські радять утриматись від відвідування місць поблизу обстрілу та негайно інформувати профільні служби у разі виявлення підозрілих предметів: категорично забороняється торкатися предмета та пересувати його.
Наразі фахівці проводять перевірку та дослідження на наявність подібних фрагментів.
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