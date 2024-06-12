Вибухонебезпечні предмети виявили на Київщині 12 червня, фото: поліція Київської області

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На Київщини після чергового російського обстрілу сьогодні, 12 червня, вранці були виявлені фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Київщини.

Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю і здоровʼю людини та можуть здетонувати від найменшого руху, — наголошують у поліції. — Тож поліцейські радять утриматись від відвідування місць поблизу обстрілу та негайно інформувати профільні служби у разі виявлення підозрілих предметів: категорично забороняється торкатися предмета та пересувати його.

Наразі фахівці проводять перевірку та дослідження на наявність подібних фрагментів.

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