На Київщини чотири пожежні потяги залучили до ліквідації пожежі після ранкової атаки рф

Наслідки російської ранкової повітряної атаки, фото: ДСНС Київщини

https://racurs.ua/ua/n196261-na-kyyivschyny-chotyry-pojejni-potyagy-zaluchyly-do-likvidaciyi-pojeji-pislya-rankovoyi-ataky-rf.html

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На Київщині станом на 17.00 триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії рф.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На місці працюють 226 чоловік особового складу, 91 одиниця техніки, чотири пожежні потяги, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, Київська область в ніч на сьогодні, 12 червня, була атакована російськими дронами та ракетами. Внаслідок падіння уламків сталася пожежа на промисловому обʼєкті.