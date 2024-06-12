На Київщини чотири пожежні потяги залучили до ліквідації пожежі після ранкової атаки рф

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Наслідки російської ранкової повітряної атаки, фото: ДСНС Київщини
На Київщини чотири пожежні потяги залучили до ліквідації пожежі після ранкової атаки рфhttps://racurs.ua/ua/n196261-na-kyyivschyny-chotyry-pojejni-potyagy-zaluchyly-do-likvidaciyi-pojeji-pislya-rankovoyi-ataky-rf.htmlРакурс
На Київщині станом на 17.00 триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії рф.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
На місці працюють 226 чоловік особового складу, 91 одиниця техніки, чотири пожежні потяги, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, Київська область в ніч на сьогодні, 12 червня, була атакована російськими дронами та ракетами. Внаслідок падіння уламків сталася пожежа на промисловому обʼєкті.