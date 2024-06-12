рф ракетами и дронами атаковала Киевщину. Фото:

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Ракурс

Київська область вночі 12 червня була атакована російськими дронами та ракетами.

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У регіоні активно працювали сили протиповітряної оборони, але влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Одна особа дістала поранення внаслідок падіння уламків, постраждалому надали допомогу на місці. Про це начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив у Telegram.

Станом на сьогоднішній ранок через падіння уламків зафіксовано пошкодження низки обʼєктів у двох районах Київщини. Зокрема, в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті, над її ліквідацією вже працюють рятувальники. Всього залучено понад 105 осіб та 30 одиниць техніки.

Також уламки ворожих повітряних цілей пошкодили приватний будинок, автозаправну станцію й гараж. В іншому районі сталося загоряння на складському приміщенні.

У Київській міській військовій адміністрації поінформували, що повітряна тривога в Києві тривала майже дві години. Попередньо, у столиці без постраждалих та руйнувань.

Нагадаємо, 10 червня російська авіація завдала удару керованими авіабомбами по Київському та Салтівському районах Харкова. Постраждали восьмеро людей — п’ятеро чоловіків та три жінки. Також внаслідок авіаударів було пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки.