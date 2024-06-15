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Ракурс
Рейс с 41 уклонистом - полиция сообщила детали побега за границу

Рейс с 41 уклонистом — полиция сообщила детали побега за границу

15 июн 2024, 19:47
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Поліцейські Одещини повідомили про підозру водію зерновоза, який намагався вивезти за кордон 41 ухилянта.


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Правоохоронці з’ясували, що водій, під прикриттям своєї підприємницької діяльності, намагався вантажівкою вивезти до сусідньої держави чоловіків призовного віку. Втікачам «послуга» коштувала від 5 000 до 15 000 доларів, а сам водій за такий трансфер мав отримати тисячу доларів винагороди.

Поліцейські з’ясували, що пасажирами зловмисника були мешканці 12-ти областей України, яких він, за вказівкою організатора схеми, забрав із Одеси.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили в якості речових доказів вантажівку, товарно-транспортну документацію та телефони, за допомогою яких чоловіки вели домовленість про нелегальний перетин кордону.

Наразі слідчі повідомили порушнику про підозру у вчиненні злочину. Він перебуває під вартою. За скоєне фігуранту загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочину, зокрема організатора протизаконної схеми.

Источник: Ракурс


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