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Рейс с 41 уклонистом - полиция сообщила детали побега за границу
Рейс с 41 уклонистом — полиция сообщила детали побега за границуhttps://racurs.ua/n196358-reys-s-41-uklonistom-policiya-soobschila-detali-pobega-za-granicu.htmlРакурс
Поліцейські Одещини повідомили про підозру водію зерновоза, який намагався вивезти за кордон 41 ухилянта.
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Правоохоронці з’ясували, що водій, під прикриттям своєї підприємницької діяльності, намагався вантажівкою вивезти до сусідньої держави чоловіків призовного віку. Втікачам «послуга» коштувала від 5 000 до 15 000 доларів, а сам водій за такий трансфер мав отримати тисячу доларів винагороди.
Поліцейські з’ясували, що пасажирами зловмисника були мешканці 12-ти областей України, яких він, за вказівкою організатора схеми, забрав із Одеси.
Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили в якості речових доказів вантажівку, товарно-транспортну документацію та телефони, за допомогою яких чоловіки вели домовленість про нелегальний перетин кордону.
Наразі слідчі повідомили порушнику про підозру у вчиненні злочину. Він перебуває під вартою. За скоєне фігуранту загрожує до дев’яти років позбавлення волі.
Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочину, зокрема організатора протизаконної схеми.
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