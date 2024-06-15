Рейс з 41 ухилянтом - поліція повідомила деталі втечі за кордон

https://racurs.ua/ua/n196358-reys-z-41-uhylyantom-policiya-povidomyla-detali-vtechi-za-kordon.html

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Поліцейські Одещини повідомили про підозру водію зерновоза, який намагався вивезти за кордон 41 ухилянта.

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Правоохоронці з’ясували, що водій, під прикриттям своєї підприємницької діяльності, намагався вантажівкою вивезти до сусідньої держави чоловіків призовного віку. Втікачам «послуга» коштувала від 5 000 до 15 000 доларів, а сам водій за такий трансфер мав отримати тисячу доларів винагороди.

Поліцейські з’ясували, що пасажирами зловмисника були мешканці 12-ти областей України, яких він, за вказівкою організатора схеми, забрав із Одеси.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили в якості речових доказів вантажівку, товарно-транспортну документацію та телефони, за допомогою яких чоловіки вели домовленість про нелегальний перетин кордону.

Наразі слідчі повідомили порушнику про підозру у вчиненні злочину. Він перебуває під вартою. За скоєне фігуранту загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочину, зокрема організатора протизаконної схеми.