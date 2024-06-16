Рашисты трижды за сутки обстреляли акваторию Очаковской общины

Рашисты 15 июня неоднократно обстреливали акваторию Очаковской общины, фото: Inshe.TV

https://racurs.ua/n196366-rashisty-trijdy-v-sutki-obstrelyali-akvatoriu-ochakovskoy-obschiny.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 15 червня, тричі обстріляли акваторію Очаківської громади на Миколаївщині.

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Про це сьогодні, 16 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Об 11.28, 12.15 та 17.39 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, — зазначив Кім, посилаючись на дані районних військових адміністрацій.

У Telegram-каналі Сили оборони Півдня України раніше повідомлялося, що внаслідок вчорашніх обстрілів Очакова та акваторії Очаківської громади було пошкоджено крамницю, а також виникла пожежа на території спортивного комплексу, яку було оперативно ліквідовано.