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Рашисты 15 июня неоднократно обстреливали акваторию Очаковской общины, фото: Inshe.TV

Рашисты трижды за сутки обстреляли акваторию Очаковской общины

16 июн 2024, 09:31
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Російські загарбники вчора, 15 червня, тричі обстріляли акваторію Очаківської громади на Миколаївщині.


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Про це сьогодні, 16 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Об 11.28, 12.15 та 17.39 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, — зазначив Кім, посилаючись на дані районних військових адміністрацій.

У Telegram-каналі Сили оборони Півдня України раніше повідомлялося, що внаслідок вчорашніх обстрілів Очакова та акваторії Очаківської громади було пошкоджено крамницю, а також виникла пожежа на території спортивного комплексу, яку було оперативно ліквідовано.

Источник: Ракурс


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