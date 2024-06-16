Дмитрий Кулеба, фото: «ТВ Центр»

https://racurs.ua/n196372-rabota-nad-sovmestnoy-deklaraciey-sammita-mira-uje-zavershena-kuleba.html

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Робота над спільною декларацією на Саміті миру у Швейцарії вже завершена.

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Інші країни зможуть приєднатися до неї навіть після закінчення першого саміту. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Станом на зараз робота над текстом завершена, наприкінці саміту президенти оголосять про схвалення резолюції, — завив він. — Вона буде відкрита до приєднання іншими країнами і після завершення саміту.

За словами міністра, декілька країн, представники яких не були присутні на саміті, проходять внутрішній аналіз спільного комюніке і планують приєднатися до нього.

Текст збалансований, всі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані, — зазначив він.

Нагадаємо, вчора, 15 червня, у Швейцарії на курорті Бюргеншток стартував дводенний Глобальний саміт миру (Summit on Peace in Ukraine), у якому беруть участь 100 делегацій.

Джерело: «РБК-Україна»