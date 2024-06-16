Норвегия предоставит Украине более миллиарда крон на восстановление энергетики

Норвегия поможет Украине восстановить энергетику

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Норвегія виділить додатково 1,1 млрд норвезьких крон (що становить понад 73 млн дол. США), щоб допомогти у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури України.

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Про це сьогодні, 16 червня, повідомила прес-служба уряду Норвегії.

росія здійснює масовані, систематичні атаки, щоб паралізувати енергосистему, але українці працюють вдень і вночі, щоб підтримувати життєво важливе постачання електроенергії для населення, — наголосив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Зазначається, що російські атаки, які зруйнували понад 50% енергетичних потужностей України, зробили питання енергетичної безпеки однією з основних сфер уваги в рамках Програми підтримки України імені Нансена, заснованої Норвегією.

Відколи росія розпочала повномасштабне вторгнення, Норвегія надала Україні мільярди крон на закупівлю газу, ремонт критично важливої інфраструктури та підтримку роботи енергетичних компаній країни, — зазначає прес-служба норвезького уряду. — Тепер Норвегія надасть додатково 1,1 млрд норвезьких крон, щоб допомогти Україні відновити критично важливу інфраструктуру.

Стьоре зазначив, що Норвегія перебуває в тісному діалозі з Україною щодо того, як надані кошти можуть бути використані найбільш ефективно.

Самі українці мають найкраще уявлення про те, що їм потрібно. Але важливо розпочати відновлення інфраструктури швидко, до приходу зими, — наголосив він. — Норвегія сподівається, що це нове фінансування дасть змогу зменшити частину збитків і забезпечити Україну електроенергією.

Так, вже визначено, що 120 млн норвезьких крон (понад 8 млн дол.) будуть спрямовані через Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) на ремонт енергетичної інфраструктури, що забезпечує електроенергією Харківську область, яка особливо сильно постраждала від російських атак цієї весни.