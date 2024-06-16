Серебрянское лесничество. Фото: бригада «Азов»

https://racurs.ua/n196383-sily-oborony-snova-prodvinulis-v-serebryanskom-lesnichestve.html

Ракурс

Українські військові провели наступальні дії у Серебрянському лісництві у Луганській області.

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Захисники просунулись на 1 км в глибину та на 2 км по фронту, чим завершили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку. Наступ провели ще 21 квітня, а про результати роботи розповіли тільки зараз. Про це бригада «Азов» повідомила у Telegram.

Зазначається, що у наступальній операції брали участь 12-та бригада спеціального призначення «Азов» спільно з 1-ю бригадою оперативного призначення «Буревій» Національної гвардії.

«Азовці» закликали медіа та суспільство «не створювати інформаційний шум» та не повідомляти деталі просування Сил оборони без офіційного підтвердження двох бригад.

Як відомо, Серебрянське лісництво знаходиться за 8 км від Кремінної Луганської області. З осені 2022 року ця територія фактично є місцем бойових дій.

Нагадаємо, напередодні заступник командира 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Святослав Паламар заявив, що Сили оборони вибили російських окупантів з ряду позицій в Серебрянському лісі на Луганщині й закріпилися там. Захисники утримують цю територію від контратак росіян.