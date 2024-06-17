Министр юстиции ожидает, что 4 тыс. заключенных присоединятся к войску

https://racurs.ua/n196393-ministr-usticii-ojidaet-chto-4-tys-zakluchennyh-prisoedinyatsya-k-voysku.html

Ракурс

Україна звільнила вже понад 2750 засуджених для приєднання до ЗСУ.

.

Про це повідомив у коментарі WP міністр юстиції Денис Малюська. Він заявив, що за його пронозами, щонайменше 4 тисячі засуджених чоловіків зголосяться стати добровольцями під час першого етапу набору. Поки що засуджені служитимуть лише у штурмових підрозділах, що повністю складаються із колишніх ув’язнених.

Мотивація наших ув’язнених сильніша, ніж у звичайних солдатів. Їхнє звільнення — це лише частина мотиву. Вони хочуть захистити свою країну і хочуть перегорнути сторінку… Є конкуренція між військовими командирами за те, щоб найняти засуджених [через брак робочої сили], — сказав Малюська.

WP пише, що наразі 2750 осіб було звільнено з в’язниць у рамках відповідного закону про мобілізацію.

Деякі ув’язнені, які вступили до лав ЗСУ, вже вчинили нетяжкі повторні злочини, наприклад, крадіжки, — розповідав раніше міністр. Він зазначив, що поки це обійшло медіа. Однак міністр додає: варто очікувати, що більше галасу здійме злочин, який вчинила раніше ув’язнена людина, аніж той, який вчинив звичайний військовозобов’язаний.