Украина "готовит почву" для будущих воздушных ударов по прибытии истребителей F-16

https://racurs.ua/n196399-ukraina-gotovit-pochvu-dlya-buduschih-vozdushnyh-udarov-po-pribytii-f-16.html

Ракурс

Західні експерти вважають, що якщо Україна і виграє війну з росією, то це буде у тимчасово окупованому Криму. Нині українські Сили оборони завдають успішних ударів по російському озброєнню на півострові та атакують Кримський міст, щоб порушити логістику окупантів.

.

Про це пише в огляді ситуації на фронті Business Insider.

Також, знищуючи системи ППО у Криму, Україна «готує ґрунт» для майбутніх повітряних ударів після прибуття винищувачів F-16, вважає аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс

Тим часом росія вже не має жодного носія ракет в окупованому Криму. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що останнім кораблем, який рашисти утримували в окупованому Криму, був малий ракетний корабель «Аскольд».

За його словами, основна тактика ворога за останні пів року зводилась до того, що російські кораблі ховались на базі в Новоросійську і на базі в Севастополі. Після знищення ракетного корабля «Аскольд», росіяни вивели з Севастополя ще шість одиниць. Зокрема, вони вирішили перевести в Азовське море ще кілька кораблів з Новоросійська.

Водночас Плетенчук зауважив, що наразі у ВМС бачать в Азовському морі три носії.

Також він зауважив, що українські захисники вже навчилися протидіяти «Калібрам», та поясним, що окупанти здебільшого використовують «Калібри» під час комбінованих ракетних атак для того, щоб досягнути успіху кількістю — перевантажити ППО.