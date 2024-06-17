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Ракурс
В Мюнхене перед дебютом сборной Украины на Евро-2024 установили часть трибуны уничтоженного россиянами стадиона

В Мюнхене перед дебютом сборной Украины на Евро-2024 установили часть трибуны уничтоженного россиянами стадиона (ВИДЕО)

17 июн 2024, 13:48
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На одній з площ Мюнхена 17 червня встановили частину трибуни стадіону «Сонячний» з Харкова, яка була пошкоджена внаслідок російських обстрілів.


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Цей стадіон був побудований напередодні Євро-2012 і був 12 років тому тренувальною базою збірної Нідерландів.

Стадіон «Сонячний» було побудовано у 2011 році спеціально під Євро-2012, в різний час на ньому грали «Геліос», «Металіст 1925», «Метал», «Вовчанськ» та жіночий «Житлобуд-2».

20 травня 2022 року російська армія обстріляла стадіон, внаслідок чого було зруйновано трибуни. Ракети також влучили і в футбольне поле.

Інсталяцію відкрив сьогодні президент УАФ та зірка українського футболу Андрій Шевченко.

Одна команда на полі — бо мільйон на фронті! Я хочу подякувати нашим хлопцям і дівчатам за те, що ми маємо змогу стояти тут, — так голова УАФ Андрій Шевченко в Мюнхені звернувся з промовою до вболівальників української збірної перед стартовим поєдинком з Румунією.

Источник: Ракурс


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