Новоприбывших украинцев в Германии могут лишить пособия по безработице

https://racurs.ua/n196405-novopribyvshih-ukraincev-v-germanii-mogut-lishit-posobiya-po-bezrabotice.html

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У Німеччині дедалі гучніше закликають урізати соціальну допомогу українським біженцям. Генсек німецьких лібералів, що входять до урядової коаліції, закликав скасувати допомогу по безробіттю для новоприбулих українських біженців. Раніше подібні заклики лунали з боку опозиційних ХДС/ХСС.

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З 1 січня громадянська допомога (Bürgergeld) на одного безробітного в Німеччині становить 563 євро на місяць. Багато хто у ФРН незадоволений цим, оскільки часто вигідніше отримувати допомогу зі звільненням від податків і підробляти в тіньовій зайнятості, ніж ходити на постійну роботу та сплачувати податки.

З червня 2022 року Bürgergeld у Німеччині отримують і ті, хто втік від війни з України. Зараз у ФРН їх близько 1,25 млн. Ті, хто приїхав з інших країн, можуть розраховувати лише на 460 євро допомоги для біженців. За відміну Bürgergeld для українців в інтерв’ю BILD висловився депутат Бундестагу Біджан Джір-Сарай. Він генсек ліберальної партії ВДП, що входить до правлячої коаліції.

Знову біженці, які прибувають від війни в Україні, в майбутньому повинні отримувати не Bürgergeld, а [виплати] за Законом про пільги для осіб, які шукають притулку, — сказав він. — У нас всюди брак робочих рук. Наприклад, у сферах громадського харчування, будівництва, догляду за людьми. Ми більше не повинні використовувати гроші платників податків для фінансування безробіття, а маємо дати людям роботу.

Раніше до цього також закликав глава МВС федеральної землі Бранденбург Міхаель Штюбген, член консервативної партії ХДС. Він назвав Bürgergeld для українців «фундаментальною помилкою» та «гальмом для виходу на роботу». З ним погоджується колега з Баварії Йоахім Херрманн. Він заявив BILD, що зараз в українців «встановлюються абсолютно неправильні стимули».