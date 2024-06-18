Рада разрешила местным властям финансировать подразделения Сил обороны

https://racurs.ua/n196438-rada-razreshila-mestnym-vlastyam-finansirovat-podrazdeleniya-sil-oborony.html

Ракурс

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9559д, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи сил оборони.

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Закон також повертає можливість проведення дистанційних засідань колегіальних органів місцевого самоврядування та врегульовує окремі кадрові питання на період воєнного стану.

За закон в цілому проголосували 303 депутати.

Про це 18 червня у своїх соцмережах написав нардеп Ярослав Железняк.

Відтепер місцеві ради зможуть легально закуповувати дрони, аптечки, пікапи, запчастини до автомобілів і все те, що можна придбати на запит від військових частин. Крім того, за погодженням із Міноборони, місцеві ради, наприклад, у прифронтових чи прикордонних зонах, зможуть фінансувати створення фортифікацій та інших захисних споруд, — прокоментував нардеп Роман Лозинський.

Спочатку депутати прибрали з проєкту шкідливу поправку щодо проведення сесій місцевих органів влади онлайн.

А сам законопроєкт розширює повноваження місцевого самоврядування, в тому числі й право підтримувати військові частини, закуповуючи обладнання і техніку до підрозділів. Також цим законом, фактично, амністують місцеве самоврядування за допомогу ЗСУ з лютого 2022 року, — написала у своїх соцмережах нардеп Ірина Геращенко.