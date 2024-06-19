ПВО Украины ночью сбила почти все запущенные россией БПЛА. Фото: ОП

https://racurs.ua/n196459-sily-pvo-nochu-sbili-pochti-vse-zapuschennye-rossiey-bpla.html

Ракурс

Атаку російських безпілотників відбивали українські захисники неба.

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У ніч на 19 червня окупанти атакували 21-м ударним БпЛА типу Shahed-131/136 із напрямків російського Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Напад з повітря відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Загалом вдалося збити 19 «Шахедів». Ворожі цілі знищили у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

Нагадаємо, вночі 18 червня російські загарбники атакували Україну 10 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136, запущеними з Краснодарського краю рф. Всі ворожі дрони були збиті у Запорізькій та Дніпропетровській областях.