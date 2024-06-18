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Захисники України відбили чергову атаку російських «шахедів», фото: Генштаб ЗСУ
Усі 10 «шахедів» збили сили ППО України в ніч на 18 червня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n196424-usi-10-shahediv-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-18-chervnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 червня, атакували Україну десятьма ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136», запущеними з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф).
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі «шахеди» збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях, — вказано в повідомленні.