Захисники України відбили чергову атаку російських «шахедів», фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n196424-usi-10-shahediv-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-18-chervnya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 червня, атакували Україну десятьма ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136», запущеними з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф).

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.