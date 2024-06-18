Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Защитники Украины отразили очередную атаку российских «шахедов», фото: Генштаб ВСУ

Все 10 «шахедов» сбили силы ПВО Украины в ночь на 18 июня (ИНФОГРАФИКА)

18 июн 2024, 08:51
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 червня, атакували Україну десятьма ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136», запущеними з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф).


.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі «шахеди» збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров