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Защитники Украины отразили очередную атаку российских «шахедов», фото: Генштаб ВСУ
Все 10 «шахедов» сбили силы ПВО Украины в ночь на 18 июня (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n196424-vse-10-shahedov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-18-iunya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 червня, атакували Україну десятьма ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136», запущеними з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф).
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі «шахеди» збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях, — вказано в повідомленні.
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