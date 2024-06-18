Защитники Украины отразили очередную атаку российских «шахедов», фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n196424-vse-10-shahedov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-18-iunya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 18 червня, атакували Україну десятьма ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136», запущеними з району Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф).

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.