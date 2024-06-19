Пограничники уничтожили здание с россиянами. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n196464-pogranichniki-unichtojili-zdanie-s-okkupantami-pod-volchanskom-video.html

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Українські прикордонники продовжують спільно з іншими підрозділами Сил оборони боротися з окупантами.

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Зокрема, на Вовчанському напрямку вони знищили ворожу піхоту. Захисники дроном-камікадзе поцілили по зруйнованій споруді, де ховався противник. Щонайменше там було двоє загарбників. Більш точна кількість знешкоджених окупантів уточнюється. Про це Державна прикордонна служба України 19 червня повідомила у Facebook.

У зведенні Генерального штабу ЗСУ за 18 червня інформувалося, що на Харківському напрямку вчора відбулося шість бойових зіткнень. Сили оборони відбили чотири ворожі атаки у районі Вовчанська. Були також бойові зіткнення біля Липців.

Нагадаємо, напередодні Третя штурмова бригада повідомляла, що смуга фронту 3-ї ОШБ на Харківщині, що межує з Луганщиною — є однією з найінтенсивніших ділянок наступу ворога.

Найближче завдання окупантів — вийти до населеного пункту Чернещина — Першотравневе, з подальшим захопленням Борової. Таким чином загарбники хочуть вийти на адміністративні кордони Луганської області.