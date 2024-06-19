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Ракурс
Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне. Фото: ОВА

Оккупанты обстреляли больницу в Херсоне из «Града» (ФОТО)

19 июн 2024, 11:49
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Російські війська продовжують знищувати інфраструктуру на Херсонщині.


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Ворог не перестає бити, зокрема, й по медичних закладах. У середу, 19 червня, противник обстріляв одну з лікарень Херсона з реактивної системи залпового вогню «Град». Було випущено щонайменше три снаряди. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Були зафіксовані влучання по гаражу, де стояли автомобілі швидкої допомоги. Пошкоджено два транспортних засоби.

Також в одному з корпусів закладу охорони здоровʼя повибивало вікна. Інформація про потерпілих пацієнтів чи працівників лікарні не фіксувалася.

Окупанти обстріляли лікарню в Херсоні. Фото: ОВА

Окупанти обстріляли лікарню в Херсоні. Фото: ОВА

Окупанти обстріляли лікарню в Херсоні. Фото: ОВА

Нагадаємо, 14 червня російські війська безпілотником атакували автобус у Шостинському районі Сумської області. На момент атаки в автобусі перебувало понад 20 людей. Троє осіб постраждали, у них діагностовано поранення різного ступеня тяжкості.

Источник: Ракурс


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