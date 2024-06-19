Окупанти обстріляли лікарню в Херсоні. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n196465-okupanty-obstrilyaly-likarnu-v-hersoni-z-gradu-foto.html

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Російські війська продовжують знищувати інфраструктуру на Херсонщині.

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Ворог не перестає бити, зокрема, й по медичних закладах. У середу, 19 червня, противник обстріляв одну з лікарень Херсона з реактивної системи залпового вогню «Град». Було випущено щонайменше три снаряди. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Були зафіксовані влучання по гаражу, де стояли автомобілі швидкої допомоги. Пошкоджено два транспортних засоби.

Також в одному з корпусів закладу охорони здоровʼя повибивало вікна. Інформація про потерпілих пацієнтів чи працівників лікарні не фіксувалася.

Нагадаємо, 14 червня російські війська безпілотником атакували автобус у Шостинському районі Сумської області. На момент атаки в автобусі перебувало понад 20 людей. Троє осіб постраждали, у них діагностовано поранення різного ступеня тяжкості.