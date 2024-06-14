Ворог атакував соціальний автобус на Сумщині. Фото:

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Ракурс

Російські війська безпілотником атакували автобус у Шостинському районі Сумської області.

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У п’ятницю, 14 червня, загарбники, застосувавши FPV-дрон, вдарили по соціальному автобусі в Есманській громаді. На момент атаки в автобусі перебувало понад 20 людей. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Попередньо відомо, що постраждали троє жінок — у них діагностовано поранення різного ступеня тяжкості. Постраждалим вже надали медичну допомогу.

В ОВА додали, що всіх пасажирів автобуса евакуювали. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

Нагадаємо, 13 червня російський FPV-дрон вдарив по дорожньому полотну у Куп’янську. Внаслідок вибуху було пошкоджено рейсовий автобус «Купʼянськ-Харків», але минулося без постраждалих. Вибух ще одного FPV-дрона призвів до поранення перехожого.