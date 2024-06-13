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Ракурс
Наслідки російського дронового удару по Куп’янську, фото: Офіс генпрокурора

Удар російського дрона пошкодив рейсовий автобус у Куп’янську (ФОТО)

13 чер 2024, 22:30
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Російські загарбники сьогодні, 13 червня, близько 16.40 вдарили FPV-дроном по дорожньому полотну у Куп’янську.


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Від вибуху було пошкоджено рейсовий автобус «Купʼянськ-Харків», без постраждалих. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Згодом, вже о 16.50, у місті вибухнув ще один FPV-дрон, який влучив у землю. В результаті отримав поранення 60-річний перехожий.

Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського дронового удару по Куп’янську, фото: Офіс генпрокурора

Джерело: Ракурс


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