Белый дом отреагировал на визит владимира путина в КНДР. Фото:

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Офіційний візит російського диктатора володимира путіна до КНДР прокоментували в Білому домі.

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Підписання договору про стратегічне партнерство між Москвою та Пхеньяном у Вашингтоні вважають «розширенням партнерства». Країна-агресор прагне зібрати коаліцію з іншими країнами, зокрема з КНДР, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм. Про це заявив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер, передає «Укрінформ».

Щодо зустрічі путіна і Кім Чен Ина у Пхеньяні та всієї помпезності й пишноти, які відображають тоталітарний характер режим у КНДР, очевидно, що йдеться про розширення партнерства, — зазначив він.

Карпентер зазначив, що найближчими партнерами у світі стали Північна Корея, Іран, Сирія, а потім певною мірою Китай, який хоч і не надає росії зброї, але надсилає багато продукції подвійного призначення для виробництва передових систем озброєння. Також він запропонував порівняти її з коаліцією з 50 країн у Контактній групі з питань оборони України і з приблизно 100 країнами, які брали участь на Саміті миру в Швейцарії.

Нагадаємо, 19 червня КНДР та російська федерація підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Документ передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або Москви.

Джерело: «Укрінформ»