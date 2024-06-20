ЕС не согласовал 14-й пакет санкций против россии. Фото:

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Ракурс

Європейський Союз не зміг узгодити 14-й пакет санкцій проти російської федерації.

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Чиновники з 27 країн ЄС обговорювали пакет санкцій понад місяць. Нові заходи включають заборону на перевалку російського скрапленого газу і план покласти на операторів Євросоюзу відповідальність за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами у третіх країнах. Однак санкції були заблоковані з боку Німеччини. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дипломатів ЄС.

Зазначається, що вагання Берліна були частково повʼязані з внутрішніми розбіжностями між Міністерством закордонних справ і канцелярією канцлера.

Вилучене положення було розширенням «положення про відсутність Росії» на дочірні компанії у третіх країнах. Цей пункт змусив би ці дочірні компанії «на договірній основі заборонити реекспорт до рф та реекспорт для використання в росії».

За інформацією видання Politico, у ФРН стурбовані цим пунктом, адже він змушував компанії Європейського Союзу гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати товари, що потрапили під санкції, до країни-агресора.

Нагадаємо, 17 червня Рада Євросоюзу ухвалила рішення продовжити санкції, введені Брюсселем у відповідь на окупацію Криму, до 23 червня 2025 року. Вони включають заборону на імпорт продукції, що походить з окупованого півострова, а також інфраструктурних або фінансових інвестицій та туристичних послуг з Криму. Ці обмеження вперше були запроваджені ще 10 років тому — у червні 2014 року.

Джерело: Reuters, Politico