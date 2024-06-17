ЄС продовжив антиросійські санкції. Фото:

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Ракурс

Санкції проти росії за окупацію Криму були продовжені Євросоюзом.

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Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції, введені Брюсселем у відповідь на окупацію Криму, до 23 червня 2025 року. Ці обмеження вперше були запроваджені ще 10 років тому — у червні 2014 року. Вони включають заборону на імпорт продукції, що походить з окупованого півострова, а також інфраструктурних або фінансових інвестицій та туристичних послуг з Криму. Про це повідомляється на сайті Ради Євросоюзу.

Також під санкції потрапив експорт певних товарів та технологій кримським компаніям або для використання в анексованому Криму у транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

В Брюсселі наголосили, що не визнають окупацію Криму та продовжують засуджувати анексію півострова й вважають це порушенням міжнародного права.

Нагадаємо, на минулому тижні Сполучені Штати Америки та Велика Британія запровадили нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, які сприяють військовій економіці російської федерації та допомагають обходити запроваджені щодо неї санкції.