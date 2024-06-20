Ракурсhttps://racurs.ua/
ДТП с украинскими в Польше. Фото: PolicjaLubelska
Автобус с украинцами перевернулся в Польше, пострадали 14 человек (ФОТО)https://racurs.ua/n196502-avtobus-s-ukraincami-perevernulsya-v-polshe-postradali-14-chelovek-foto.htmlРакурс
Автобус з українцями перекинувся на території Польщі.
.
Дорожньо-транспортна пригода сталася у четвер, 20 червня, біля міста Красностав. Близько 6.50 на національній дорозі № 17 транспортний засіб з’їхав у кювет та перекинувся на бік. Про це повідомило RMF FM.
На той момент ДТП в автобусі знаходились 58 осіб. З них 14 отримали поранення, а 13 довелося госпіталізувати. Серед постраждалих — двоє дітей.
За інформацією правоохоронців, в аварію потрапив польський автобус, який прямував з Києва до Варшави. Водій був тверезий. Причину аварії встановить слідство.
Представниця МЗС України Вікторія Ші в коментарі «Суспільному» заявила, що постраждали щонайменше восьмеро українців, серед них — одна неповнолітня.
Нагадаємо, 17 червня в селі Сімер на Закарпатті пасажирський автобус IVAN з’їзд у кювет та перекинувся на бік. Постраждали в автопригоді 11 пасажирів. Лікарі зафіксували значні травми у 46-ти та 60-річних жінок, а також у 17-річної дівчини.
Джерело: RMF FM, «Суспільне»
Загрузка...