ДТП с украинскими в Польше. Фото: PolicjaLubelska

https://racurs.ua/n196502-avtobus-s-ukraincami-perevernulsya-v-polshe-postradali-14-chelovek-foto.html

Ракурс

Автобус з українцями перекинувся на території Польщі.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася у четвер, 20 червня, біля міста Красностав. Близько 6.50 на національній дорозі № 17 транспортний засіб з’їхав у кювет та перекинувся на бік. Про це повідомило RMF FM.

На той момент ДТП в автобусі знаходились 58 осіб. З них 14 отримали поранення, а 13 довелося госпіталізувати. Серед постраждалих — двоє дітей.

За інформацією правоохоронців, в аварію потрапив польський автобус, який прямував з Києва до Варшави. Водій був тверезий. Причину аварії встановить слідство.

Представниця МЗС України Вікторія Ші в коментарі «Суспільному» заявила, що постраждали щонайменше восьмеро українців, серед них — одна неповнолітня.

Нагадаємо, 17 червня в селі Сімер на Закарпатті пасажирський автобус IVAN з’їзд у кювет та перекинувся на бік. Постраждали в автопригоді 11 пасажирів. Лікарі зафіксували значні травми у 46-ти та 60-річних жінок, а також у 17-річної дівчини.

Джерело: RMF FM, «Суспільне»