Бойцы ГПСУ отразили штурм россиян на Севере. Фото:

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Прикордонники продовжують боронити українську землю від російських окупантів.

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Зокрема, захисники відбили ворожий штурм на Сіверському напрямку. Бронегрупа противника за підтримки танка та двох БМП рухалася в бік позицій Сил оборони. Але протитанкісти прикордонної бригади «Помста» розрахунком ПТРК «Корсар» знищили дві бойові машини піхоти, а підрозділ ЗСУ підбив танк окупантів. Про це Державна прикордонна служба повідомила у Telegram.

Зазначається, що завдяки злагодженим діям Сил оборони атаку ворога було відбито. Загинули семеро окупантів, а один зазнав важких поранень.

Нагадаємо, на одному з напрямків фронту прикордонників бригади Гвардії наступу «Помста» ударними БпЛА уразили гаубиці «Д-30» калібру 122-мм та гаубиці «Д-20» калібру 152-мм росіян та поцілили у три вантажні військові автомобілі «Камаз-5350», «Урал-4320» й розбили кілька укриттів противника.