Бійці «Помсти» показали ліквідацію ворожих цілей. Фото:

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Українські захисники знищили позиції окупантів та техніку на одному з напрямків фронту.

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Прикордонників бригади Гвардії наступу «Помста» відпрацювали по ворожих цілях ударними БпЛА. Було уражено чотири артилерійські установки: гаубиці «Д-30» калібру 122-мм та гаубиці «Д-20» калібру 152-мм. Про це 11 червня Державна прикордонна служба повідомила у Telegram.

Крім того, дрони поцілили у три вантажні військові автомобілі «Камаз-5350», «Урал-4320» та розбили кілька укриттів противника.

Нагадаємо, у Донецькій області військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» знищили дуже важливу та дорогу російську ціль — українські FPV-дрони уразили комплекс радіоелектронної боротьби «Борисоглебск-2», який є одним із найпотужніших в російській армії. Вартість цього РЕБ сягає 200 млн дол.