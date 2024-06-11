Російський комплекс РЕБ «Борисоглебск-2». Фото:

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Дуже важливу російську ціль знищили українські військові на Донбасі.

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Воїни підрозділу «Тайстра» 10-ї ОГШБр спопелили комплекс радіоелектронної боротьби «Борисоглебск-2», який є одним із найпотужніших в армії рф. Вартість цього РЕБ сягає 200 млн дол. Про це український волонтер Сергій Стерненко 11 червня повідомив у Telegram.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин заявив, що ураження «жирної» цілі відбулося східніше від Покровського Донецької області. Відпрацювали по ворожому РЕБ військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

Відстань від тимчасово окупованого Покровського до лінії бойового зіткнення становить близько 10 км.

Нагадаємо, третя штурмова бригада ЗСУ знищила на одній із ділянок фронту окопну російську систему радіоелектронної боротьби «Гроза-04М», яка мала допомогти ворожим штурмовикам закріпитися на позиціях.