Україна отримає від Естонії пускові установки та ракети «Містраль». Фото:

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Військову допомогу отримає Україна від Естонії.

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Естонський уряд у вівторок, 11 червня, оголосив про передачу нової допомоги для України. У пакеті будуть пускові установки й ракети до зенітно-ракетних комплексів «Містраль». Це озброєння дозволить посилити українську ППО. Про це повідомило Міністерство оборони Естонії.

Україні терміново потрібна протиповітряна оборона для протидії триваючій брутальній агресії росії, і в інтересах безпеки Естонії зробити свій внесок у цю справу разом із союзниками, — заявив міністр оборони Ханно Певкур.

За його словами, пакет допомоги сформовано таким чином, щоб він був максимально корисним для України, не ставлячи під загрозу боєздатність Сил оборони Естонії.

Точні обсяги допомоги не розголошуються з міркувань безпеки.

Як відомо, Естонія однією з перших країн почала надавати допомогу Україні. Українські військові отримали від цієї країни протитанкові ракети Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв’язку, польові шпиталі. Крім того, естонською владою надавалася різноманітна гуманітарна допомога.

Нагадаємо, 7 червня Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні пакету військової допомоги на суму 225 млн дол. Сили оборони отримають, зокрема, ракети для ЗРК HAWK, зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, гаубиці калібру 155-мм, бронетранспортери M113, протитанкові системи Javelin і AT-4 й різного типу боєприпаси.