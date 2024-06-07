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Ракурс
Україна отримає новий пакет допомоги від США, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive – GetArchive

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні — деталі

7 чер 2024, 15:58
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Пентагон офіційно оголосив про надання Україні пакету військової допомоги на суму 225 млн дол. США, покликаного задовольнити критично важливі потреби у сфері безпеки та оборони.


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Відповідне повідомлення сьогодні, 7 червня, опубліковане на сайті відомства.

До складу цього пакету допомоги входять:

  • ракети для ЗРК HAWK;
  • зенітні ракети Stinger;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • гаубиці калібру 155-мм;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • мінометні системи калібру 81-мм;
  • бронетранспортери M113;
  • причепи для перевезення важкої техніки;
  • прибережні та річкові патрульні катери;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
  • підривні заряди;
  • прилади нічного бачення;
  • запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Зазначається, що це вже 59-й транш обладнання, яке адміністрація президента Джо Байдена надасть Україні з запасів Міноборони США із серпня 2021 року.

Джерело: Ракурс


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