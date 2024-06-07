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Україна отримає новий пакет допомоги від США, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive – GetArchive
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні — деталіhttps://racurs.ua/ua/n196091-ssha-ogolosyly-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini-detali.htmlРакурс
Пентагон офіційно оголосив про надання Україні пакету військової допомоги на суму 225 млн дол. США, покликаного задовольнити критично важливі потреби у сфері безпеки та оборони.
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Відповідне повідомлення сьогодні, 7 червня, опубліковане на сайті відомства.
До складу цього пакету допомоги входять:
- ракети для ЗРК HAWK;
- зенітні ракети Stinger;
- боєприпаси для HIMARS;
- гаубиці калібру 155-мм;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- мінометні системи калібру 81-мм;
- бронетранспортери M113;
- причепи для перевезення важкої техніки;
- прибережні та річкові патрульні катери;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
- підривні заряди;
- прилади нічного бачення;
- запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Зазначається, що це вже 59-й транш обладнання, яке адміністрація президента Джо Байдена надасть Україні з запасів Міноборони США із серпня 2021 року.
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