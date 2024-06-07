Байден перепроcив у Зеленського за затримку допомоги Україні

Байден перепроcив Зеленського за затримку допомоги Україні

https://racurs.ua/ua/n196090-bayden-pereprocyv-u-zelenskogo-za-zatrymku-dopomogy-ukrayini.html

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Джо Байден перепросив у Володимира Зеленського за затримку допомоги Україні

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З такими словами президент США сьогодні виступив на зустрічі з українським лідером у Парижі. Хазяїн Білого дому попросив вибачення за багатомісячне призупинення постачання зброї зі США та невизначеність щодо подальшої допомоги.

За словами Джо Байдена, допомогу Києву довго блокували консервативні американські конгресмени, але тепер проблему вирішено. Президент США запевнив Зеленського, що Вашингтон «не покине» Київ.

7 червня Байден також оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 225 млн дол. Зеленський подякував йому. Разом із президентом у переговорах у Парижі беруть участь держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін.

Джо Байден підкреслив, що американський народ буде підтримувати Україну в довгостроковій перспективі:

Ми все ще з вами. Повністю. Цілком.

За даними ЗМІ, до оголошеного пакета допомоги увійдуть, зокрема, ракети для протиповітряної оборони, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin та AT-4, 155-мм гаубиці, бронемашини, причепи, патрульні катери, будівельні матеріали та широкий спектр інших запасних частин та обладнання.