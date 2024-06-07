Украина получит новый пакет помощи США, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive – GetArchive

https://racurs.ua/n196091-ssha-obyavili-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine-detali.html

Ракурс

Пентагон офіційно оголосив про надання Україні пакету військової допомоги на суму 225 млн дол. США, покликаного задовольнити критично важливі потреби у сфері безпеки та оборони.

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Відповідне повідомлення сьогодні, 7 червня, опубліковане на сайті відомства.

До складу цього пакету допомоги входять:

ракети для ЗРК HAWK;

зенітні ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

гаубиці калібру 155-мм;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

мінометні системи калібру 81-мм;

бронетранспортери M113;

причепи для перевезення важкої техніки;

прибережні та річкові патрульні катери;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

підривні заряди;

прилади нічного бачення;

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Зазначається, що це вже 59-й транш обладнання, яке адміністрація президента Джо Байдена надасть Україні з запасів Міноборони США із серпня 2021 року.